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نائب: سعر الوحدة في الإسكان الاجتماعي 184 ألف جنيه

الإثنين 21/مايو/2018 - 05:00 ص
نائب: سعر الوحدة في الإسكان الاجتماعي 184 ألف جنيه
النائب محمد إسماعيل
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نعيم يوسف
 
قال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، إن وزارة الإسكان في الفترة الأخيرة، بذلت جهدًا غير عادي، حيث بنت عدد كبير من وحدات الإسكان.

وأوضح "إسماعيل" في لقاء مع قناة الحدث اليوم الفضائية، الأحد، أنه تم بناء 525 ألف وحدة سكنية، بالإضافة للإسكان الخاص بالطبقات المتوسطة مثل "دار مصر"، وغيرها.

وأوضح النائب البرلماني، أن الإسكان الاجتماعي بدأ سعره عند 156 ألف جنيها، ووصل إلى 184 ألف جنيها، وتدعمها الدولة بـ65 ألف جنيه، وهو سعر الوحدة 120 متر كاملة التشطيب، والقسط لا يتجاوز 1500 جنيه، ويتم الحصول عليها بقرعة شفافة.
المزيد عن: يوم الأحد مجلس النواب الدولة الإسكان الاجتماعي
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