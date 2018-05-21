ھیئة الحقیقة والكرامة تتّهم بن علي ووزراء سابقین وقیادات أمنیة وأمنیین بالقتل العمد
الإثنين 21/مايو/2018 - 04:59 ص
محمد وليد الجموسي
أعلنت ھیئة الحقیقة والكرامة، مؤخرا عن إحالة ملف شھداء وجرحى الثورة بتالة والقصرين، الذي يتعلق بإرتكاب جرائم ضد الإنسانیة وانتھاك جسیم لحقوق الإنسان في حق 36 ضحیة، على الدائرة القضائیة المتخصصة في العدالة الانتقالیة بالمحكمة الابتدائیة بالقصرين.
ولفتت الھیئة في بلاغ لها إلى أن الملف موضوع الإحالة، يتعلق بانتھاكات جسیمة لحقوق الإنسان وإرتكاب جرائم ضدّ الإنسانیة، على معنى الفصل 8 من قانون العدالة الانتقالیة، وتحديدا القتل العمد في حق 20 شھیدا، ومحاولة القتل العمد مع سبق الإضمار، وإصابة 16 آخرين في تالة والقصرين.
وأوضحت ،وفق ما نقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء أن لائحة الاتھام التي قدمتھا، تضم 24 مرتكب إنتھاك من بینھم رئیس الجمھورية الأسبق (زين العابدين بن علي) إلى جانب وزراء سابقین وقیادات أمنیة وأمنیین.