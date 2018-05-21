ھیئة الحقیقة والكرامة تتّهم بن علي ووزراء سابقین وقیادات أمنیة وأمنیین بالقتل العمد

أعلنت ھیئة الحقیقة والكرامة، مؤخرا عن إحالة ملف شھداء وجرحى الثورة بتالة والقصرين، الذي يتعلق بإرتكاب جرائم ضد الإنسانیة وانتھاك جسیم لحقوق الإنسان في حق 36 ضحیة، على الدائرة القضائیة المتخصصة في العدالة الانتقالیة بالمحكمة الابتدائیة بالقصرين.

ولفتت الھیئة في بلاغ لها إلى أن الملف موضوع الإحالة، يتعلق بانتھاكات جسیمة لحقوق الإنسان وإرتكاب جرائم ضدّ الإنسانیة، على معنى الفصل 8 من قانون العدالة الانتقالیة، وتحديدا القتل العمد في حق 20 شھیدا، ومحاولة القتل العمد مع سبق الإضمار، وإصابة 16 آخرين في تالة والقصرين.