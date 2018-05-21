ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مواراة جثمان المناضلة الوطنية ميّ الجريبي الثرى بمقبرة رادس

الإثنين 21/مايو/2018 - 04:57 ص
مواراة جثمان المناضلة الوطنية ميّ الجريبي الثرى بمقبرة رادس
طباعة
محمد وليد الجموسي
 
تمّ عشية أمس الاحد مواراة  جثمان فقيدة تونس المناضلة الوطنية ميّ الجر'يبي الثرى بمقبرة رادس بمشاركة المئات من المواطنين، اضافة إلى ممثلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني ورئيس مجلس نواب الشّعب محمد الناصر.
وتولى أمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي تأبين الفقيدة معدّدا مناقبها، آتيا على أهم المحطات التاريخية التي ميزت مسيرتها النضالية.
يذكر أنّ مي الجريبي كانت قد توفّيت السبت 19 ماي بعد صراع مرير مع المرض
مواراة جثمان المناضلة الوطنية ميّ الجريبي الثرى بمقبرة رادس
مواراة جثمان المناضلة الوطنية ميّ الجريبي الثرى بمقبرة رادس
المزيد عن:
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
- أفضل قناة دراما
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة العربية للأندية
السالمية - الكويت
-
x
20:30
-
الاتحاد السكندري - مصر
أساس تيليكوم - جيبوتي
-
x
22:50
-
الفتح الرباطي - المغرب
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/21/2018 5:50:00 AM