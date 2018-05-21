مواراة جثمان المناضلة الوطنية ميّ الجريبي الثرى بمقبرة رادس

تمّ عشية أمس الاحد مواراة جثمان فقيدة تونس المناضلة الوطنية ميّ الجر'يبي الثرى بمقبرة رادس بمشاركة المئات من المواطنين، اضافة إلى ممثلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني ورئيس مجلس نواب الشّعب محمد الناصر.

وتولى أمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي تأبين الفقيدة معدّدا مناقبها، آتيا على أهم المحطات التاريخية التي ميزت مسيرتها النضالية.