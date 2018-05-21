الجمهور يودع "صالح القناوي" على طريقة "ناصر الدسوقي" (صورة)
الإثنين 21/مايو/2018 - 04:58 ص
شيماء عطية
لاقت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل "نسر الصعيد" تفاعلًا كبير من رواد السويشال ميديا، خصوصًا مع مقتل شخصية "صالح القناوي" والد زين والذي يلعب دوره الفنان محمد رمضان ضمن أحداث العمل.
وودع العديد من نشطاء "تويتر" شخصية صالح القناوي ينشر صوره مع شريط الحداد الأسود، ويأتي ذلك على غرار ما فعله الجمهور من تعاطف مع مقتل شخصية "ناصر الدسوقي" قبل عامين ضمن أحداث مسلسل "الأسطورة".
"نسر الصعيد" تأليف محمد عبد المعطي واخراج ياسر سامي، انتاج شركة العدل جروب، ويشارك في بطولة العمل كل من محمد رمضان ودرة وسيد رجب ووفاء عامر ودينا.
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