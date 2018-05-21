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محلل سياسي: مصر تقف للقضية الفلسطينية بـ"الباع والدراع"

الإثنين 21/مايو/2018 - 04:46 ص
محلل سياسي: مصر تقف للقضية الفلسطينية بـالباع والدراع
أرشيفية
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نعيم يوسف
 
قال عبدالمهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني، إن كل الكلمات لا تكفي لإعطاء مصر حقها في دورها التاريخي لدعم القضية الفلسطينية.

وأضاف "مطاوع" في لقاء مع قناة الحدث اليوم الفضائية، الأحد، أن مصر لها دور خاص في دعم الفلسطينيين الذين يمتلكون محبة خاصة لمصر قيادة وشعبا، حيث أن مصر تقف للقضية الفلسطينية بـ"الباع والدراع".
المزيد عن: يوم الأحد فلسطين دعم فلسطين القضية الفلسطينية
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