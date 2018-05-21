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كيف ردت حنان مطاوع على معجب نصحها بعدم استخدام حقن البوتكس

الإثنين 21/مايو/2018 - 04:14 ص
كيف ردت حنان مطاوع على معجب نصحها بعدم استخدام حقن البوتكس
مشهد لحنان مطاوع من مسلسل "الرحلة"
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شيماء عطية
 

‏ردت الفنانة حنان مطاوع، على معجب نصحها بعدم استخدام حقن البوتكس والفيلر، وذلك في تغريدة له عبر "تويتر"، جاء فيها: "يا رب البوتكس والفيلر ما يعرفوا طريق وش حنان مطاوع وهند صبري وبسمة !".


وكان جواب "حنان" على التغريدة السابقة بكلمة واحدة هي "حاضر".


من ناحية أخرى، تشارك حنان مطاوع في بطولة مسلسل "الرحلة" قصة نور الشيشكلي، تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل وإخراج حسام علي.



كيف ردت حنان مطاوع على معجب نصحها بعدم استخدام حقن البوتكس
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