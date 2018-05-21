كيف ردت حنان مطاوع على معجب نصحها بعدم استخدام حقن البوتكس

‏ردت الفنانة حنان مطاوع، على معجب نصحها بعدم استخدام حقن البوتكس والفيلر، وذلك في تغريدة له عبر "تويتر"، جاء فيها: "يا رب البوتكس والفيلر ما يعرفوا طريق وش حنان مطاوع وهند صبري وبسمة !".





وكان جواب "حنان" على التغريدة السابقة بكلمة واحدة هي "حاضر".



