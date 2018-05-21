كيف ردت حنان مطاوع على معجب نصحها بعدم استخدام حقن البوتكس
الإثنين 21/مايو/2018 - 04:14 ص
شيماء عطية
ردت الفنانة حنان مطاوع، على معجب نصحها بعدم استخدام حقن البوتكس والفيلر، وذلك في تغريدة له عبر "تويتر"، جاء فيها: "يا رب البوتكس والفيلر ما يعرفوا طريق وش حنان مطاوع وهند صبري وبسمة !".
وكان جواب "حنان" على التغريدة السابقة بكلمة واحدة هي "حاضر".
من ناحية أخرى، تشارك حنان مطاوع في بطولة مسلسل "الرحلة" قصة نور الشيشكلي، تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل وإخراج حسام علي.
المزيد عن: نجوم الفن معجب مشاهير مزيكا فيسبوك فن سينما دراما حنان مطاوع تويتر بوتكس الفجر الفني الرحلة اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم أخبار الفن