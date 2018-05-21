الزمالك يرفض عروض احتراف كاسونجو

أكد الاعلامي إسلام الشاطر، أن إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور رفضت احتراف الكونغولي كابونجو كاسونجو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة بعد أن قدم مباراة رائعة أمام الأهلي وفوز الأبيض بثنائية نظيفة، وتألقه في نهائي كأس مصر أمام سموحة، وأنه لن يتم البت في العروض الاحترافية التي تصل من أجل احترافه.

وأضاف "الشاطر" خلال برنامج "اكسترا تايم" خلال فقرة كشف المستور المذاع على قناة اكسترا نيوز، مساء الأحد، أن الجهاز الفني للزمالك متمسك بتواجد اللاعب مع الفريق خلال الفترة المقبلة لحاجة الفريق الماسة إلى جهوده ورفض خالد جلال احتراف اللاعب خلال الفترة المقبلة بأي حال من الأحوال.