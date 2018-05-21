الشاطر: تيجانا ينصح مدرب الزمالك بمنح باسم فرصة أخيرة

كشف الإعلامي إسلام الشاطر، أن عضو مجلس إدارة نادى الزمالك والمشرف على فريق الكرة إسماعيل يوسف، نصح المدير الفنى للأبيض خالد جلال بالاستغناء عن أحمد رفعت لاعب الفريق، بينما طالبه بمنح المهاجم باسم مرسي فرصة أخيرة لإثبات الذات.

وأضاف "الشاطر" خلال برنامج "اكسترا تايم" خلال فقرة كشف المستور المذاع على قناة اكسترا نيوز، مساء الأحد، أن تراجع مستوى اللاعب أحمد رفعت وباسم مرسي خلال الفترة السابقة جعلت الاستغناء عنهما أمر حتمي، بينما باسم مرسي لدية فرصة أخيرة لإثبات نفسه بأحقيته بالتواجد مع الزمالك خلال الموسم المقبل.