ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الشاطر: تيجانا ينصح مدرب الزمالك بمنح باسم فرصة أخيرة

الإثنين 21/مايو/2018 - 04:00 ص
الشاطر: تيجانا ينصح مدرب الزمالك بمنح باسم فرصة أخيرة
باسم مرسي
طباعة
الفجر الرياضي
 

كشف الإعلامي إسلام الشاطر، أن عضو مجلس إدارة نادى الزمالك والمشرف على فريق الكرة إسماعيل يوسف، نصح المدير الفنى للأبيض خالد جلال بالاستغناء عن أحمد رفعت لاعب الفريق، بينما طالبه بمنح المهاجم باسم مرسي فرصة أخيرة لإثبات الذات. 

 

وأضاف "الشاطر" خلال برنامج "اكسترا تايم" خلال فقرة كشف المستور المذاع على قناة اكسترا نيوز، مساء الأحد، أن تراجع مستوى اللاعب أحمد رفعت وباسم مرسي خلال الفترة السابقة جعلت الاستغناء عنهما أمر حتمي، بينما باسم مرسي لدية فرصة أخيرة لإثبات نفسه بأحقيته بالتواجد مع الزمالك خلال الموسم المقبل.

 

المزيد عن: رياضة خالد جلال باسم مرسي المدير الفني الزمالك الأخبار الرياضية إسماعيل يوسف أخبار الرياضة أحمد رفعت
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من ترشح للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة العربية للأندية
السالمية - الكويت
-
x
20:30
-
الاتحاد السكندري - مصر
أساس تيليكوم - جيبوتي
-
x
22:50
-
الفتح الرباطي - المغرب
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/21/2018 4:20:28 AM