بعد مشهده في "رحيم".. محمد محمود عبد العزيز لـ"السقا": الجدعنة والرجولة بالفعل مش بالكلام
الإثنين 21/مايو/2018 - 03:59 ص
يارا احمد
وجه الفنان والمنتج محمد محمود عبد العزيز، رسالة شكر للنجم أحمد السقا بعد ظهوره كضيف شرف مسلسل "رحيم".
وكتب محمد، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الجدعنه والرجولة بالفعل مش بالكلام،، حبيبي وأخويا الكبير النجم الكبير أحمد السقا نورت فنون مصر ونورت رحيم".
وتابع: "علاقتي بيك مش بس شغل ولا نجم وشركة ومافيش بينا رسميات إنت أخويا الكبير ومن زمان وربنا يعلم أنا بحبك إزاي يا غالي،، بس شكرًا دي أقل حاجة ممكن تتقالك من أخوك الصغير".
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