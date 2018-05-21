كشف حساب المصري في الدوري المصري موسم 2017/2018

أنهى المصري البورسعيدي، مبارياته هذا الموسم في بطولة الدوري العام، بالخسارة أمام بطل المسابقة الأهلي، بهدفين دون رد، في لقاء مؤجل من الأسبوع الثامن والعشرين.

ونجح الفريق البورسعيدي في حجز مكان له بالكونفيدرالية الإفريقية، بعدما أنهى الموسم في المركز الثالث خلف الأهلي "البطل" والإسماعيلي "الوصيف".

احتل المصري المركز الثالث برصيد 63 نقطة. خاض المصري 34 مباراة طوال الموسم، فاز في 18 مباراة وتعادل في 9 مواجهات وخسر 7 مباريات. سجل المصري 52 هدفا هذا الموسم ومني مرماه ب 34 هدفا.