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كشف حساب المصري في الدوري المصري موسم 2017/2018

الإثنين 21/مايو/2018 - 03:54 ص
كشف حساب المصري في الدوري المصري موسم 2017/2018
المصري البورسعيدي
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ريهام عبد المحسن
 

أنهى المصري البورسعيدي، مبارياته هذا الموسم في بطولة الدوري العام، بالخسارة أمام بطل المسابقة الأهلي، بهدفين دون رد، في لقاء مؤجل من الأسبوع الثامن والعشرين.

 

ونجح الفريق البورسعيدي في حجز مكان له بالكونفيدرالية الإفريقية، بعدما أنهى الموسم في المركز الثالث خلف الأهلي "البطل" والإسماعيلي "الوصيف".

 

احتل المصري المركز الثالث برصيد 63 نقطة. خاض المصري 34 مباراة طوال الموسم، فاز في 18 مباراة وتعادل في 9 مواجهات وخسر 7 مباريات. سجل المصري 52 هدفا هذا الموسم ومني مرماه ب 34 هدفا.

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