باسم علي: تعرضت لإلتواء في القدم أمام المصري

كشف باسم علي نجم الأهلي عقب الفوز على المصري بهدفين نظيفين في ختام مباريات الدوري، عن إصابته التي ألمت به أثناء المباراة.

وقال علي في تصريحات تلفزيونية لفضائية dmc: "كاحل قدمي التوى أدى إلى إصابة في الرباط الداخلي للركبة وأشكر اللاعبين والبدري على الفترة التي قضاها معنا وادينا مباراة قوية".

واختتم علي تصريحاته قائلاً: "لا أعرف أين يوجد الخير لي واحمد الله على ما حدث واقول للجماهير أن الأهلي يمرض ولكنه لا يموت وفزنا هذا الموسم ببطولتين وبطولة كأس مصر من الممكن أن يفوز بها أي فريق".