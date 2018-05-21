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مهاجم الأهلي: لا أركز في الانتقادات وأشكر البدري

الإثنين 21/مايو/2018 - 03:34 ص
مهاجم الأهلي: لا أركز في الانتقادات وأشكر البدري
حسام البدري
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ريهام عبد المحسن
 

صرح صلاح محسن مهاجم الأهلي عقب الفوز على المصري بهدفين نظيفين في ختام مباريات الدوري لهذا الموسم، بأنه لا يركز في الانتقادات التي توجه له، كما وجه الشكر لحسام البدري المدير الفني السابق.

 

وقال محسن في تصريحات تليفزيونية لفضائية dmc: "تمكنا من إنهاء الموسم على أعلى مستوى ولا أركز في الانتقادات التي توجه لي واركز في الملعب ومازال لدي الكثير لاقدمه".

 

واختتم محسن تصريحاته قائلاً: "أشكر البدري وكل التوفيق للجهاز الجديد وبإذن الله سنحقق أكبر فوز من الانتصارات".

 

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