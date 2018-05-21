لاعبون تركهم الأهلي والزمالك بالمجان وعادوا بالملايين (تقرير)

يدخل عدد من اللاعبين دائرة اهتمامات الأهلي والزمالك للتعاقد معهم، رغم أنهم كانوا لاعبين داخل صفوف القطبين وتم الاستغناء عنهم بداعي عدم التأقلم أو صغر سنهم وعدم امتلاكهم للخبرات.

يحاول النادي الأهلي التعاقد مع محمد حمدي الظهير الأيسر للمصري البورسعيدي، رغم أن المارد الأحمر تركه يرحل بالمجان في الماضي، ومن المحتمل عودته برقم مادي ضخم مع وجود منافسة شرسة من الزمالك على ضمه أيضًا.

وفيما يلي يستعرض لكم "الفجر الرياضي " أبرز اللاعبين الذي تركهم القطبان بالمجان ثم أعادوهم مرة أخرى بملايين:

إسلام محارب:

يعتبر أهم لاعب في الأهلي هذا الموسم، بدأ في صفوف ناشئي الأحمر ورحل عام 2013 لينضم للجونة، ثم التحق بنادي سموحة لمدة موسمين. ونظرًا لتألقه تعاقد معه الأهلي مقابل 5 مليون جنيه وإعارة ناصر ماهر وبيع مسعد عوض.

أيمن أشرف:

استطاع أن يخطف أنظار الجميع إليه بعد تألقه مع سموحة، ليضطر مسؤولو المارد الأحمر أن يتعاقدوا معه بعد أن تركوه في الماضي بالمجان.

يوسف أوباما:

استغنى مسئولو الزمالك عن أوباما بالمجان بعدما خرج من قائمة القلعة البيضاء، الجناج الزملكاوي من ناشئي الفريق وبعدما ترك النادي لعب لصفوف الاتحاد السكندري ووادي دجلة وعاد للأبيض بعد تألقه.

مؤمن زكريا:

ظهر اللاعب مع الإنتاج الحربي بعد رحيله عن المارد الأحمر، ليتألق بعدها في صفوف المصري وإنبي والزمالك، إلا أن الأهلي تمكن من خطف اللاعب من الزمالك بعد انتهاء إعارته في صفوف الفريق الأبيض، وينتقل للأحمر مقابل 7 مليون جنيه.

عمرو بركات:

كان من ناشئي الأهلي قبل أن ينضم للزمالك ولعب في أندية مصر المقاصة ثم ليرس البلجيكي قبل أن يرجع للأهلي مقابل 5 ملايين جنيه وقتها، واللاعب حاليًا في إعارة للشباب السعودي.

حسين السيد:

بدأ حياته الكروية في قطاع الناشئين بالأهلي، ثم رحل مجانًا لصفوف مصر المقاصة، ورغب الأهلي في التعاقد معه نظرًا لمستواه الجيد وأعاده مقابل 3 مليون جنية في عام 2014.

محمد الشناوي:

كان الشناوي من ناشئي الأهلي وتركه الأحمر يرحل مجانًا، ثم خاض رحلة طويلة في أندية الإنتاج الحربي وحرس الحدود وبتروجت، ثم اشتراه الأهلي مقابل 3 مليون جنيه.

هشام محمد:

انضم هشام محمد لصفوف الفريق الأحمر مقابل 9 مليون جنيه قادمًا من نادي مصر المقاصة، رغم أن اللاعب كان من ناشئي الأهلي لكنه رحل عام 2008، وانتقل لسموحة ومن ثم لاتحاد الشرطة ومصر المقاصة.