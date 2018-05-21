عمرو يوسف يرد على معجب منحه "شابوه" العام

رد الفنان عمرو يوسف، على تغريدة أحد المعجبين بدوره في مسلسل "طايع"، والذي أكد على تفوق "يوسف" على نفسه، مؤكدًا أنه يستحق شابوه هذا العام الذي اعتاد الجمهور منحه كل عام لزميله الفنان يوسف الشريف.





من جانبه، أعاد عمرو يوسف، نشر التغريدة، ومنح زميله يوسف الشريف شابوه في فيلمه المقبل والمقرر طرحه في موسم عيد الفطر.



مسلسل "طايع" تأليف الأخوة محمد وشيرين وخالد دياب وإخراج عمرو سلامة ويشارك فى بطولته كل من عمرو يوسف، عمرو عبد الجليل وصبا مبارك وسيد رجب وسهير المرشدي ومحمد علي وهند عبد الحليم ومها نصار، ومحمود البزاوي.



