عبد الله السعيد وصفقة القرن وعنتر أكثر النجوم إثارة للجدل (تقرير)

أثار عدد من نجوم الكرة هذا الموسم الجدل بشكل واسع، خاصة بين جماهير القطبين الزمالك والأهلي معاً، ولم يخرج عن القاعدة سوى لاعب واحد فقط بفريق المصري البورسعيدي.

ويستعرض "الفجر الرياضي " أبرز 4 لاعبين أثاروا الجدل بين جماهير الكرة المصرية هذا الموسم.

صفقة القرن:

أكثر اللاعبين إثارة للجدل هذا الموسم عن جدارة واستحقاق هو صلاح محسن لاعب فريق إنبي السابق ومهاجم النادي الأهلي الحالي.

وبدأت القصة بصراع بين الأهلي والزمالك على خطف لاعب إنبي السابق حيث بدأ الأحمر التفاوض مع اللاعب ووصلت الصفقة قيمتها إلى 20 مليون جنيه وما أن علم الزمالك حتى رفع سعر الصفقة إلى 42 مليون جنيه ليزايد على الأهلي.

وبالفعل حسم الأهلي الصفقة الأغلى في تاريخ كرة القدم المصرية حيث استغنى إنبي عن صلاح محسن للأحمر بمبلغ وصل إلى 42 مليون جنيه بخلاف ما يتقاضاه اللاعب من القلعة الحمراء وفقاً لعقده الذي وصلت مدته إلى 4 مواسم ونصف.

عبد الله السعيد:

ثاني أكثر اللاعبين إثارة هذا الموسم بين جماهير الأهلي والزمالك كان عبد الله السعيد المعار حالياً للدوري الفلندي.

ووقع عبد الله السعيد للزمالك سراً يوم 26 فبراير الماضي في جلسة مع إسماعيل يوسف وأمير وأحمد مرتضى منصور في منزل اللاعب بالتجمع الخامس ووقع اللاعب أيضاً على ورقة رغبة بالانتقال لنادي الزمالك وحصل على مقدم تعاقد 40 مليون جنيه "كاش".

وعلم الأهلي بتوقيع السعيد الأمر الذي دفع الإدارة برئاسة محمود الخطيب للتدخل لمنع انتقال السعيد للزمالك وتمديد عقده للهروب من فخ توقيع السعيد للزمالك ثم تم عرضه للبيع أو الإعارة كقرار تربوي للسعيد ورحل للدوري الفلندي على سبيل الإعارة.

الهارب بانسيه:

الوحيد الذي خرج عن القاعدة بين النجوم الأكثر جدلاً بين الأهلي والزمالك كان بانسيه مهاجم المصري البورسعيدي.

وهرب بانسيه من المصري 3 مرات وتم توقيع عقوبات مالية مغلظة عليه وفي كل مرة يهرب اللاعب يتراجع مجلس المصري والتوأم حسام وإبراهيم حسن عن فكرة الاستغناء عنه رسمياً ليستمر مع الفريق حتى الأن ووفقاً لشروطه حتى إشعار أخر.

صفقة عنتر:

تعد صفقة محمد عنتر لاعب الأسيوط السابق والزمالك من الصفقات التي أثارت الجدل هذا الموسم أيضاً بسبب الصراع بين الأهلي والزمالك.

ودخل الأهلي في الصفقة بقوة من أجل خطف لاعب الأسيوطي ولكن الزمالك أصر على التعاقد معه أيضاً مما زاد من قيمة الصفقة إلى 15 مليون جنيه وهو رقم بات في البداية مبالغاً فيه ولكن جاءت صفقة صلاح محسن لتكون الأغلى والأعلى قيمة في تاريخ الكرة المصرية.

ونجح الزمالك في خطف صفقة عنتر من الأهلي على الرغم من توجه اللاعب بصحبة تامر النحاس وكيل اللاعبين لتغيير بوصلة عنتر نحو الجزيرة.