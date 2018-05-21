رشا مهدي تشيد بأبطال "طايع": "ثلاثي تمثيلي عبقري"

أشادت الفنانة الشابة رشا مهديـ بأداء زملائها الفنانين عمرو يوسف وصبا مبارك وعمرو عبد الجليل، في مسلسل "طايع"، مؤكدة أنهم ثلاثي تمثيلي عبقري ومسلسلهم تحفة.





‏وغردت "رشا" عبر "تويتر": "عمرو يوسف في ⁧‫طايع‬⁩ عامل ثلاثي تمثيلي عبقري مع صبا مبارك وعمرو عبد الجليل، مجددين ومتمكنين ومعاهم ثلاثي كتابة مبدع جدًا وورق هايل شيرين وخالد ومحمد دياب ووراهم المايسترو المخرج عمرو سلامة،، ‏العمل كله بالصورة بالمزيكا عاملنا حاله بصراحة،

‏مبروك المسلسل تحفه و من نجاح لنجاح".



