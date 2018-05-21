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رشا مهدي تشيد بأبطال "طايع": "ثلاثي تمثيلي عبقري"

الإثنين 21/مايو/2018 - 03:13 ص
رشا مهدي تشيد بأبطال طايع: ثلاثي تمثيلي عبقري
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شيماء عطية
 

أشادت الفنانة الشابة رشا مهديـ بأداء زملائها الفنانين عمرو يوسف وصبا مبارك وعمرو عبد الجليل، في مسلسل "طايع"، مؤكدة أنهم ثلاثي تمثيلي عبقري ومسلسلهم تحفة.


‏وغردت "رشا" عبر "تويتر": "عمرو يوسف في ⁧‫طايع‬⁩ عامل ثلاثي تمثيلي عبقري مع صبا مبارك وعمرو عبد الجليل، مجددين ومتمكنين ومعاهم ثلاثي كتابة مبدع جدًا وورق هايل شيرين وخالد ومحمد دياب ووراهم المايسترو المخرج عمرو سلامة،، ‏العمل كله بالصورة بالمزيكا عاملنا حاله بصراحة، 
‏مبروك المسلسل تحفه و من نجاح لنجاح".


مسلسل "طايع" تأليف الأخوة محمد وشيرين وخالد دياب، وإخراج عمرو سلامة، ويشارك فى بطولته كل من عمرو يوسف، عمرو عبد الجليل وصبا مبارك وسيد رجب وسهير المرشدي ومحمد علي وهند عبد الحليم ومها نصار، ومحمود البزاوي.



رشا مهدي تشيد بأبطال "طايع": "ثلاثي تمثيلي عبقري"
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