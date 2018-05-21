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عز الدين شكري فشير لمنتجي "أبو عمر المصري": "نسمع تفسير حذف اسمي من التتر في المحكمة"

الإثنين 21/مايو/2018 - 02:59 ص
عز الدين شكري فشير لمنتجي أبو عمر المصري: نسمع تفسير حذف اسمي من التتر في المحكمة
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شيماء عطية
 

أكد الروائي عزالدين شكري فشير أن منتجي مسلسل "أبو عمر المصري" تعاقدوا معه على حقوق نشر روايتي "مقتل فخر الدين" و "أبو عمر المصري"، وأشاروا للأمر في بوستر العمل الأول، ثم أزالوا الاسم في تتر المسلسل، متسائلًا عن السبب وراء ذلك.


وأعاد "فشير" نشر صورة بوستر العمل الأول، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأرفقها بتعليق، "الغريب في الموضوع أن منتجي المسلسل تعاقدوا على حقوق الروايتين، وأشاروا لهما في التحضير للمسلسل وبوستره الأول، ثم فجأة أزالوا أي إشارة للروايتين والمؤلف فما تفسير ذلك يا ترى؟ نحاول نسمع التفسير في المحكمة !".


مسلسل "أبو عمر المصري" مأخوذ عن روايتين للكاتب عزالدين شكرى فشير، وهما "مقتل فخر الدين" و"أبو عمر المصري" وسيناريو وحوار مريم نعوم.


ويشارك عز في بطولة المسلسل أمل بوشوشة، فتحي عبدالوهاب دينا الشربيني، ثناء شافع، أحمد العوضي، صبري فواز، إخراج أحمد خالد موسى.

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