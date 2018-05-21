كبير أحد عائلات الفيوم: "جماعة الشوقيين رجعوا واندمجوا في المجتمع"



وأضاف "الفرخ"، في مداخلة هاتفيه مع برنامج "العاشرة مساء"، المذاع على قناة "دريم" الفضائية، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، الأحد، أنه في الفترة من 1996، وحتى عام 2000، حدثت مصالحات مع الدولة، و"رجعوا واندمجوا في المجتمع"، حتى المتمسكين بأفكارهم تقوقعوا في منازلهم.



وأشار إلى أن منطقة "كحك" تدمرت بسبب الشوقيين لمدة 30 سنة، ولم يكن لديهم أي مشروعات تنمية، حتى السنوات الماضية بدأت الدولة تنظر لهم مرة أخرى.



ولفت إلى أنهم خافوا من مسلسل "كلبش" لأنه يعيد الصورة السلبية عنهم مرة أخرى.

قال حسين الفرخ، كبير أحد عائلات الفيوم، إن المنطقة التي كان يعيش فيها كانت موطنا لجماعة "الشوقيين"، وهم جماعة لها أفكار متطرفة ولكنها لم تنفذ عمليات مسلحة.