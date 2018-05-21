الأهلي بطل الأرقام القياسية في موسم استثنائي بالدوري المصري (تقرير)

أُسدل الستار على الموسم الكروي المصري (2017/2018)، وذلك بعدما تغلب الأهلي على نظيره المصري البورسعيدي بنتيجة 2/0 في ختام مباريات الدوري العام.

وتوج الأهلي بلقب الدوري للمرة الـ40 في تاريخه قبل عدة جولات على إنتهاء المسابقة، تصدر ترتيب الدوري برصيد 88 نقطة، بينما احتل الاسماعيلي المركز الثاني برصيد 68 نقطة، واحتل المصري المركز الثالث برصيد 63 نقطة، وتواجد الزمالك بالمركز الرابع بـ61 نقطة.

وحقق الأهلي العديد من الأرقام القياسية خلال الموسم الكروي المُنقضي والتي سيكون صعب تحطيمها خلال المواسم القادمة.

ويستعرض " الفجر الرياضي" في هذا التقرير أبرز الأرقام القياسية التي حققها الأهلي في الدوري خلال موسم (2017/2018):-

1- تحطيم رقم "الترسانة" التاريخي:

نجح الأهلي في تحطيم الرقم القياسي المُسجل باسم نادي الترسانة كأكثر فريقًا يسجل أهداف خلال موسم واحد من مسابقة الدوري العام وذلك بعدما سجل 75هدفًا خلال الموسم المُنقضي، وكان "الشواكيش" سجل 71 هدفًا في موسم 1963/1964 أي منذ 54 عامًا تقريبًا، وبات رقم الأهلي صعب تحطيمه خلال المواسم القادمة.

2- الأكثر تحقيقًا للانتصارات بالدوري:

أصبح النادي الأهلي الأكثر تحقيقًا للانتصارات في الدوري العام خلال موسم واحد، وذلك بعدما حقق 28 انتصارًا خلال الموسم الحالي (2017/2018)، مُحطمًا رقمه السابق في موسم 1974/1975، ونفس الرقم الذي حققه غريمه التقيلدي الزمالك في موسم 2014/2015 عندما حقق كلًا منهما 26 انتصارًا .

3- الأكثر حصدًا للنقاط:

وصل رصيد نقاط الأهلي في مسابقة الدوري العام بالموسم المُنقضي لـ88 نقطة بعد فوزه على المصري البورسعيدي اليوم، وبذلك حقق المارد الأحمر رقمًا قياسيًا آخر كأكثر فريقًا حصدًا للنقاط في الدوري خلال موسم واحد، متجاوزًا رقم غريمه التقليدي الزمالك والذي سبق وحصد 87 نقطة في موسم 2014/2015، ولكن الزمالك خاض 38 مباراة بينما خاض الأهلي 34 مباراة فقط هذا الموسم.

4- معادلة رقم الترسانة والإسماعيلي:

نجح المغربي وليد أزارو في التتويج بلقب هداف الدوري في الموسم الحالي برصيد 18 هدفا وأصبح أول لاعب أهلاوي يتوج بلقب الهداف منذ تتويج الانجولي فلافيو به في موسم 2008-2009 والذي كان مناصفة مع الغاني بابا أركو.

وبعد تتويج "أزارو" بلقب هداف الدوري نجح الأهلي في مُعادلة رقم الترسانة والإسماعيلي كأكثر فرق الدوري الذي توج لاعبوها بلقب "الهداف" بـ11 مرة لكل منهما، بينما يحتل الزمالك المركز الثاني حاليًا بالحصول على اللقب 10 مرات.