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محمد رشاد يتألق في واحدة من حفلات رمضان الغنائية بحضور عاصي الحلاني (صور)

الإثنين 21/مايو/2018 - 02:44 ص
محمد رشاد يتألق في واحدة من حفلات رمضان الغنائية بحضور عاصي الحلاني (صور)
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عبدالحافظ حمدي
 

وسط نجوم المجتمع والشخصيات العامة تألق المطرب محمد رشاد فى واحدة من أقوى الحفلات الرمضانية بداخل خيمة أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر مساء أمس الأحد، وسط حضور من نجوم الإعلام والمجتمع منهم النجم عاصي الحلاني والإعلامية مي حلمي.

وغنى رشاد العديد من أغانيه ومنها أغنية "هات العيش"، الذى قام بطرحها بمناسبة شهر رمضان والعديد من الأغاني القديمة والحديثة وسط تفاعل العديد من الحاضرين.

وأبرز الأغاني التي قدمها: "دارت الأيام" لكوكب الشرق أم كلثوم، "نسم علينا الهوا" لفيروز، و"بهية" لمحمد العزبى، "زحمة يا دنيا زحمة" لعدوية، و"أكدب عليك" لوردة، إضافة إلى "ما بلاش اللون ده معانا" و"أما براوه" لنجاة الصغير والخيمة من تنظيم سيد فتوح.

محمد رشاد يتألق في واحدة من حفلات رمضان الغنائية بحضور عاصي الحلاني (صور)
محمد رشاد يتألق في واحدة من حفلات رمضان الغنائية بحضور عاصي الحلاني (صور)
محمد رشاد يتألق في واحدة من حفلات رمضان الغنائية بحضور عاصي الحلاني (صور)
محمد رشاد يتألق في واحدة من حفلات رمضان الغنائية بحضور عاصي الحلاني (صور)
محمد رشاد يتألق في واحدة من حفلات رمضان الغنائية بحضور عاصي الحلاني (صور)
محمد رشاد يتألق في واحدة من حفلات رمضان الغنائية بحضور عاصي الحلاني (صور)
محمد رشاد يتألق في واحدة من حفلات رمضان الغنائية بحضور عاصي الحلاني (صور)
محمد رشاد يتألق في واحدة من حفلات رمضان الغنائية بحضور عاصي الحلاني (صور)
محمد رشاد يتألق في واحدة من حفلات رمضان الغنائية بحضور عاصي الحلاني (صور)
محمد رشاد يتألق في واحدة من حفلات رمضان الغنائية بحضور عاصي الحلاني (صور)
محمد رشاد يتألق في واحدة من حفلات رمضان الغنائية بحضور عاصي الحلاني (صور)
محمد رشاد يتألق في واحدة من حفلات رمضان الغنائية بحضور عاصي الحلاني (صور)
محمد رشاد يتألق في واحدة من حفلات رمضان الغنائية بحضور عاصي الحلاني (صور)
محمد رشاد يتألق في واحدة من حفلات رمضان الغنائية بحضور عاصي الحلاني (صور)
محمد رشاد يتألق في واحدة من حفلات رمضان الغنائية بحضور عاصي الحلاني (صور)
محمد رشاد يتألق في واحدة من حفلات رمضان الغنائية بحضور عاصي الحلاني (صور)
محمد رشاد يتألق في واحدة من حفلات رمضان الغنائية بحضور عاصي الحلاني (صور)
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