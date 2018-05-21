نيللى كريم تتهم رجل أعمال باختطاف زوجها في "اختفاء"













اتهمت "فريدة "والتى تجسد شخصيتها الفنانة نيللي كريم في مسلسل "اختفاء"، رجل أعمال يدعى "سليمان عبدالدايم" بخطف زوجها الصحفي والروائي "شريف" هشام سليم وحرق دار النشر الخاصة بروايته الأخيرة.بدأت أحداث الحلقة الجديدة بسرد "فريدة" للضابط قصة اتهام زوجها "شريف" لرجل أعمال شهير بقتل رسام ووضع زوجته "نسيمة" والتي تجسدها نيللى كريم، أيضًا فى المصحة النفسية، مما أدى إلى اختفاء زوجها ثم حرق دار النشر التى تحتوي على روايته والتى تضمن قصة الرسام وزوجته.مسلسل "اختفاء" تقوم ببطولته الفنانة نيللى كريم، هشام سليم، بسمة، تأليف أيمن مدحت، للمنتج جمال العدل، وإخراج أحمد مدحت.