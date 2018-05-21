بعد 51 عامًا من صدور رائعة "زهرة المدائن".. فيروز تجدد نصرتها للقدس بـ"إلى متى يا رب"





بعد مضي أكثر من 50 عامًا على رائعة "زهرة المدائن" للمطربة الكبيرة فيروز، التي غنتها لمدينة القدس إبان هزيمة العام 1967، عاودت نصرتها للقدس من خلال أغنية جديدة بعنوان "إلى متى يا رب".





وطرحت فيرزو، الأغنية عبر قناتها الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير أمس الأحد الموافق 20 من شهر مايو الجاري.

وحققت الأغنية التي أخرجتها وصاغت فكرتها ريما رحباني نحو 10 آلاف مشاهدة حتى الآن.