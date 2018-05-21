اتحاد الكرة يتعاقد مع "كتابولت" لتقييم الآداء البدني للمنتخب الوطني

وقع المهندس إيهاب لهيطة مدير المتتخب الوطني الأول لكرة القدم، اتفاقية تعاون مع شركة كتابولت العالمية المتخصصة في مجال تقييم الآداء البدني للاعبين عن طريق GPS بشكل يومي في التدريبات، مما يعطي صورة أشمل للجهاز الفني للفريق عن إمكانات اللاعبين البدنية والأحمال التي تعرضوا لها.

وصرح محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني، بأنها خطوة مهمة، فيما اعتبر لهيطة هذا التعاون استمرارا لجهود الجهاز الإداري والطبي في سبيل توفير أحدث تقنيات الطب الرياضي للمنتخب الوطني بتوجيه ودعم من المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المشرف العام على المنتخب.

من جهته أكد مصطفى علي المدير الإقليمي لشركة كتابولت أن الشركة ستقوم بتوفير الأجهزة اللازمة لتنفيذ التعاون لحين الانتهاء من كأس العالم.