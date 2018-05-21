مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في مشاجرة بالغربية

شهدت قرية شرشابة التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، مساء أمس، مشاجرة بالأسلحة النارية "الخرطوش" بين عائلتين بسبب خلافات سابقة، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 أخرين.



تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، اخطارا من شرطة النجدة، بحدوث مشاجرة بالأسلحة النارية فى قرية شرشابة التابعة لمركز زفتى.



على الفور انتقل اللواء زكريا عباس، حكمدار المديرية، واللواء أيمن لقية، مدير المباحث الجنائية، وقوات من التدخل السريع، وتم السيطرة على الموقف، وتبين حدوث المشاجرة بين عائلتى "جمال الدين، وأبو العلا"، ما أسفر عن مصرع شخص بطلق خرطوش، وإصابة 3 أخرين بينهم 2 بطلقات خرطوش فى الرقبة والثالث فى القدم.



تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.