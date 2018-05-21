رئيس نابولي يفتح النار على ساري

أكد دي لورينتس رئيس نادي نابولي، أن ساري المدير الفني للفريق، يرفض إعطاء إجابة بخصوص مستقبله مع الفريق، خلال الفترة الحالية.

وقال لورينتس في تصريحات صحفية لصحيفة ديلي ميرور: "كلما أذهب لساري لمعرفة بإمكانية تجديد عقده، يقول لي أذهب لبيرجيريني وكيل أعماله للحديث في هذا الأمر، ولكن عليه أن يعرف أنني رئيس النادي والمسئول عنه".

وتابع: "‏يجب أن أتحمل المسؤولية فأنا رئيس النادي. وفي مرحلة ما علينا أن نمضي قدما فالنادي فوق الجميع. أنا لا أقول إنه سيغادر، وهناك شرط جزائي ان اراده احد و هو اراد الخروج فسيتم دفعه".