محمد مصيلحي يؤازر الاتحاد قبل موقعة السالمية بالبطولة العربية (صور)

حرص مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي على الاجتماع مع الجهاز الفني ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم مساء أمس، في حضور هشام حسن نائب رئيس النادي، وذلك لمؤازرتهم قبل لقاء اليوم أمام السالمية الكويتي بتصفيات كأس العرب للأندية.

وقد خاض الفريق تدريبه أمس بقيادة محمد عمر على ستاد نادي أهلي جدة وسط تركيز شديد لتحقيق الفوز الأول بالبطولة.

يذكر أن الاتحاد السكندري تعادل خلال مباراته الأولى إيجابياً مع اتحاد الفتح المغربي ١/١.