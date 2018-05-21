أحمد أيوب: ظهور الأهلي بمستوى قوي يرجع لمجهودات البدري

وجه أحمد أيوب المدير الفني لفريق الأهلي الشكر لحسام البدري المدير الفني السابق للفريق ، مؤكداً أن ظهور الأحمر بهذا الشكل هذا الموسم يرجع للبدري.

وأضاف أيوب عبر قناة "أون سبورت":" قبل المباراة أخبرت اللاعبين بغض النظر عن بقاء الجهاز الفني أو رحيله يجب استمرار المسيرة في الأهلي كما تعودنا".

وتابع:"بشكر البدري واللاعبين على أفضل موسمين مع الفريق وتحقيق بطولات كثيرة وأتمني مواصلة الفريق لمشواره القوي في الفترة القادمة".

وكان الأهلي حقق الفوز على نظيره المصري بهدفين مقابل لا شئ، في ختام منافسات الدوري العام الممتاز.