مدرب الأهلي: إصرار اللاعبين سبب الفوز على المصري

أبدى أحمد أيوب المدرب العام للأهلي، المدرب العام والذي تولى قيادة الفريق مؤقتا أمام المصري البورسعيدي، رضاه التام عن الفترة التي قضاها داخل منظومة القلعة الحمراء، مبديا سعادته بالانتصار الذي تحقق في ختام مسابقة الدوري.

وقال أيوب:" لا يجب أن نغفل دور اللاعبين، أوجه لهم الشكر، 90% منهم لم يشارك منذ فترة طويلة، لكن كان لديهم إصرار وروح كبير على المكسب، وحضرنا لتلك المباراة بشكل جيد".

وأضاف:" أشكر الكابتن حسام البدري، ونحن نكمل على عمله وما قام به".

وواصل:" لم نكن موفقين فى المباريات الأخيرة، الجميع تناسي أن الفريق على مدار موسمين لعب بشكل جيد وحصد أكثر من لقب".

وزاد:" تعرضنا لظلم تحكيمي فى لقاء الأسيوطي بكأس مصر وفى لقاء الترجي بإفريقيا، وسوء توفيق غير عادي، ولكن ختمنا الدوري بفوز على المصري".

ووجه رسالة للجمهور، قائلا:" أشكرهم كثيرًا، وكذلك أشكر اللاعبين والإدارة وحسام البدري".

وأردف:" تحدثت مع اللاعبين ووجهت لهم الشكر قبل المباراة، وأكدت لهم أنهم قدموا مباريات جيدة على مدار موسمين ورحلنا بسبب الظروف، لا يوجد فريق يكسب باستمرار، والفرق الكبرى تتعثر فى أوقات كثيرة".

واستطرد: "لقد فعلنا الكثير على مدار موسمين، وفى النهاية قدمنا دورنا، ومن سيأتي بعدنا سيقدم أيضا عملا كبيرا".

وأتم:" الأهلي منظومة كبيرة، ومن سيأتي إليه سيتشرف بتواجده، سنظل أبناء النادي وفى خدمته دائما".