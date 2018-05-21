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صلاح محسن: ليس لي ذنب في انتقالي للأهلي بمبلغ خرافي

الإثنين 21/مايو/2018 - 01:56 ص
صلاح محسن: ليس لي ذنب في انتقالي للأهلي بمبلغ خرافي
صلاح محسن
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أحمد جمال
 

 

أكد صلاح محسن مهاجم الأهلي سعادته بالهدف الذي سجله فى فريق المصرى البورسعيدي، فى ختام مسابقة الدوري العام.

 

وقال صلاح إنه سعيد بالهدف الذي سجله مؤكدًا بأنه لا يهتم بالانتقادات التي طالته فى الفترة الماضية.

 

وأضاف: " لم أعد أشغل نفسي بما يثار حولي، وليس لي ذنب فى انتقالي بمبلغ كبير للأهلي".

 

وواصل:" أتمنى أن أعود بشكل قوي خلال الموسم المقبل، وبالتوفيق للأهلي".

 

ووجه صلاح الشكر للجهاز الفني بقيادة حسام البدري، مؤكدًا أنه قدم عملا جيدًا ونجح فى تحقيق الدوري العام بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

 

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