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بعد عودته من سويسرا.. النقيب محمد الحايس يكشف تطورات حالته الصحية

الإثنين 21/مايو/2018 - 02:29 ص
بعد عودته من سويسرا.. النقيب محمد الحايس يكشف تطورات حالته الصحية
النقيب محمد الحايس
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نعيم يوسف
 
قال النقيب محمد الحايس، أحد أبطال محاربة الإرهاب، إنه كان يتلقى العلاج في سويسرا، وعاد لمصر وهو بصحة جيدة، معربا عن شكره لرئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، ووزير الداخلية، اللواء مجدي عبدالغفار.

وأضاف "الحايس"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "العاشرة مساء"، المذاع على قناة "دريم" الفضائية، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أنه سيستكمل العلاج في مصر، معقبا: "إن شاء الله الناس تطمن عليا وأنا بخير الحمد لله".
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