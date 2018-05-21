بعد عودته من سويسرا.. النقيب محمد الحايس يكشف تطورات حالته الصحية



وأضاف "الحايس"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "العاشرة مساء"، المذاع على قناة "دريم" الفضائية، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أنه سيستكمل العلاج في مصر، معقبا: "إن شاء الله الناس تطمن عليا وأنا بخير الحمد لله".

قال النقيب محمد الحايس، أحد أبطال محاربة الإرهاب، إنه كان يتلقى العلاج في سويسرا، وعاد لمصر وهو بصحة جيدة، معربا عن شكره لرئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، ووزير الداخلية، اللواء مجدي عبدالغفار.