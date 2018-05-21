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مدرب الأهلي السابق يوجه رسالة إلى مجلس "الخطيب"

الإثنين 21/مايو/2018 - 01:41 ص
مدرب الأهلي السابق يوجه رسالة إلى مجلس الخطيب
جهاز الأهلي
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علي نبوي
 

وجه سيد معوض المدرب بالجهاز الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الشكر إلى مجلس إدارة القلعة الحمراء، بعد الرحيل، كما شكر أيضا جماهير النادي الأحمر.

 

وغرد معوض على حسابه بموقع التواصل "تويتر": "الحمدلله على الفتره اللي قضيتها داخل بيتي الكبير النادي الأهلي وكل الشكر للجمهور العظيم ومجلس الاداره وكل من عملت معهم علي رأسهم كابتن حسام البدري واتمني التوفيق للنادي الأهلي في الفتره القادمه".

 

مدرب الأهلي السابق يوجه رسالة إلى مجلس "الخطيب"
المزيد عن: محمود الخطيب مجلس الخطيب سيد معوض رياضة حسام البدري الأهلي الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
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