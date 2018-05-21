الغموض يسود تليفونات بني سويف قبل الموسم الجديد

يسود الغموض على مستقبل الكرة بنادي تليفونات بني سويف، وذلك لعدم وضوح الرؤية لدى مسوؤلي النادي، فيما يخص تدعيم صفوف الفريق بلاعبين جدد أو استقدام مدير فني جديد عقب رحيل كرم جابر المدير الفنى السابق.

ورحل عن صفوف الفريق السداسي أحمد تيمور ومحمد سيد مارادونا ومصطفى تريزيجيه وفادي ناصر ومحمد فوزي وأحمد فرج.

وقال أحمد سعد تمساح عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة إنه حتى الآن لم يتم الاستقرار على المدير الفني أو إبرام تعاقدات مع لاعبين جدد بسبب انتظار موقف الشركة مع النادي مثلما يحدث تقريبا كل موسم.

يذكر أن التليفونات احتل المركز السادس بدوري الدرجة الثانية بمجموعة الصعيد وقاد الفريق فنيا في آخر مباراتين المدرب المؤقت أحمد شعبان.