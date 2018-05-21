أستاذ أمراض قلب يوجه نصائح عند حدوث هبوط مفاجئ أثناء الصيام



وأوضح "غريب"، في لقاء مع قناة "ON Live" الفضائية، الأحد، أن أنه عند حدوث هبوط مفاجئ في الضغط أو الدورة الدموية يجب عليه أن يفطر، متابعا: "لو شعرت بآلام في الصدر أو دوار أثناء الصيام اذهب لطبيبك".



قال الدكتور سليمان غريب، أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية بكلية طب قصر العيني، إن الصيام فرض في الدين الإسلامي ولكن إذا شعر بتعب شديد لأى سبب من الأسباب عليه أن يفطر، وهذا الأمر ليس ضد الدين.