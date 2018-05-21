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أسعار الخضروات بمحافظة الفيوم اليوم الإثنين 21 ـ 5ـ 2018

الإثنين 21/مايو/2018 - 01:37 ص
أسعار الخضروات بمحافظة الفيوم اليوم الإثنين 21 ـ 5ـ 2018
أرشيفية
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ريهام على
 
شهدت أسعار الخضروات بمحافظة الفيوم،اليوم الاثنين، استقرارا ملحوظا، حيث وصل سعرالطماطم 4 جنيهات للكيلو،والبصل 3 جنيهات للكيلو،والبطاطس 4 جنيهات.

وسجل سعر الفلفل الرومي 8 جنيهات للكيلو، والبازنجان 8 جنيهًا للكيلو، والبازنجان الابيض المحشى 6 جنيهات، والجزر 5 جنيهات للكيلو، والكوسة 8 جنيهًا للكيلو، والبامية 25 جنيهًا للكيلو، والملوخية 8.5 جنيهات للكيلو، والثوم 15 جنيهات للكيلو، والليمون 15 جنيهات للكيلو، والبسلة الخضراء 10 جنيهات، والكرنب يتراوح مابين 5 الى 10 جنيهات، وورق العنب 15 جنيه للكيلو.
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