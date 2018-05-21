أنواع وأسعار البلح بمحافظة الفيوم اليوم الغثنين 21 ـ 5ـ 2018

شهدت أسعار البلح، اليوم الأثنين، بمحافظة الفيوم، استقرارا بالأسواق، حيث وصل سعر التمر الرطب 29 جنيهًا، التمر الأسواني الفاخر 17 جنيهًا.



وصل سعرالبلح السيوي 20 جنيهًا، والبلح الغزالي22 جنيهًا، والبلح الصعيدي 18 جنيهًا، البلح الصعيدي الملكابي 20 جنيهًا، والتوليدو تمر فاخر24 جنيهًا، والبلح الصعيدي الشامية 15 جنيهًا، والبلح السلطاني الخام 20 جنيهًا، والبلح الصعيدي الجنداري 25 جنيها، وكيلو البلح الجاف 12 جنيهًا للكيلو، وكيلو البلح نصف الجاف بسعر 20 جنيهًا، البلح الشعبى 7 جنيهات.

