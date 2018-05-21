وكيل "تشريعية النواب": البرلمان لن يناقش عودة مجلس الشورى بحكم الدستور
الإثنين 21/مايو/2018 - 02:17 ص
إسلام شعراوي
قال النائب نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام بشأن أن البرلمان يجري مناقشات سرية حول إعادة مجلس الشورى بعد سنوات من إلغائه غير صحيح على الإطلاق.
وأضاف الجمل، أن المادة 245 من الدستور نصت على أن" ينقل العاملون بمجلس الشورى الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بالدستور إلى مجلس النواب بذات درجاتهم وأقدمياتهم التي يشغلونها فى هذا التاريخ ويحتفظ لهم بالمرتبات والبدلات والمكافآت وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية وتؤول إلى مجلس النواب أموال مجلس الشورى كاملة"، مؤكدًا أن البرلمان لم يناقش عودة مجلس الشورى إحكامًا للدستور والقانون.
وأضاف الجمل، أن المادة 245 من الدستور نصت على أن" ينقل العاملون بمجلس الشورى الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بالدستور إلى مجلس النواب بذات درجاتهم وأقدمياتهم التي يشغلونها فى هذا التاريخ ويحتفظ لهم بالمرتبات والبدلات والمكافآت وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية وتؤول إلى مجلس النواب أموال مجلس الشورى كاملة"، مؤكدًا أن البرلمان لم يناقش عودة مجلس الشورى إحكامًا للدستور والقانون.
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