وكيل "تشريعية النواب": البرلمان لن يناقش عودة مجلس الشورى بحكم ‏الدستور

قال النائب نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس ‏النواب، في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن ما يتم تداوله عبر وسائل ‏الإعلام بشأن أن البرلمان يجري مناقشات سرية حول إعادة مجلس ‏الشورى بعد سنوات من إلغائه غير صحيح على الإطلاق.‏



وأضاف الجمل، أن المادة ‏‏245 من الدستور نصت على أن" ينقل ‏العاملون بمجلس الشورى ‏الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بالدستور ‏إلى مجلس النواب بذات ‏درجاتهم وأقدمياتهم التي يشغلونها فى هذا التاريخ ‏ويحتفظ لهم بالمرتبات ‏والبدلات والمكافآت وسائر الحقوق المالية المقررة ‏لهم بصفة شخصية ‏وتؤول إلى مجلس النواب أموال مجلس الشورى ‏كاملة"، مؤكدًا أن البرلمان لم يناقش عودة مجلس الشورى إحكامًا للدستور ‏والقانون. ‏