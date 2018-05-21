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تعرف على دور الحظ في حياة نيللي كريم

الإثنين 21/مايو/2018 - 01:15 ص
تعرف على دور الحظ في حياة نيللي كريم
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الفجر الفني
 


قالت الفنانة نيللي كريم، أنها تختار العمل الجيد وتبذل قصارى جهدها في انتقاء واختيار الأعمال الفنية التي تشارك فيها.

وأضافت خلال لقائها في برنامج "صدة ردة" على راديو "إينرجي": "الحظ لعب دور كبير في حياتي وفي مشواري الفني، وكنت بديلة للكثير من الفنانات في أعمال حققت نجاحًا لي".


وأشارت إلى أنها تحب "البالية" بسبب روح الجماعة وتعلمت أشياء كثيرة منه كالالتزام بالمواعيد.

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