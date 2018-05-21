ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عاجل.. محمد النني يغيب عن بداية معسكر المنتخب الوطني

الإثنين 21/مايو/2018 - 01:11 ص
عاجل.. محمد النني يغيب عن بداية معسكر المنتخب الوطني
محمد النني
طباعة
محمد الصو
 

يغيب محمد النني لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال الإنجليزي، عن التواجد بمعسكر المنتخب الوطني الأول، والمقرر انطلاقه عصر اليوم الاثنين استعدادًا لنهائيات كأس العالم.

 

وكان النني، حصل على إذن بالغياب عن الحضور باليوم الأول من المعسكر، بسبب ظروف خاصة به بعد موافقة الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني، على أن يحضر غدٍ الثلاثاء استعدادًا للسفر إلى الكويت.

 

ويخوض المنتخب الوطني، معسكرًا خلال شهر مايو وأول يونيو المقبل، يتخلله ثلاث مواجهات ودية أمام الكويت يوم 25 مايو، ثم كولومبيا بالعاصمة الإيطالية روما يوم 1 يونيو المقبل، ويُختتم المعسكر بمواجهة بلجيكا بالعاصمة البلجيكية بروكسيل، يوم 6 يونيو في إطار الاستعداد لنهائيات كأس العالم المقرر إقامتها بروسيا منتصف يونيو المقبل.

 

المزيد عن: نهائيات كاس العالم معسكر المنتخب محمد النني رياضة الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من ترشح للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة العربية للأندية
السالمية - الكويت
-
x
20:30
-
الاتحاد السكندري - مصر
أساس تيليكوم - جيبوتي
-
x
22:50
-
الفتح الرباطي - المغرب
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/21/2018 1:10:02 AM