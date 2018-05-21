عاجل.. محمد النني يغيب عن بداية معسكر المنتخب الوطني

يغيب محمد النني لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال الإنجليزي، عن التواجد بمعسكر المنتخب الوطني الأول، والمقرر انطلاقه عصر اليوم الاثنين استعدادًا لنهائيات كأس العالم.

وكان النني، حصل على إذن بالغياب عن الحضور باليوم الأول من المعسكر، بسبب ظروف خاصة به بعد موافقة الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني، على أن يحضر غدٍ الثلاثاء استعدادًا للسفر إلى الكويت.

ويخوض المنتخب الوطني، معسكرًا خلال شهر مايو وأول يونيو المقبل، يتخلله ثلاث مواجهات ودية أمام الكويت يوم 25 مايو، ثم كولومبيا بالعاصمة الإيطالية روما يوم 1 يونيو المقبل، ويُختتم المعسكر بمواجهة بلجيكا بالعاصمة البلجيكية بروكسيل، يوم 6 يونيو في إطار الاستعداد لنهائيات كأس العالم المقرر إقامتها بروسيا منتصف يونيو المقبل.