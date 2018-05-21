اندلاع أزمة بسبب مشروع العلاج بـ"الصحفيين".. و"خراجة": خطوة لهدمه

قال محمد خراجة عضو مجلس نقابة الصحفيين، والمشرف على مشروع العلاج، إنه لا دخل للقائمين على مشروع العلاج في تأخر صدور كتاب العلاج لعام 2018 حتى وقتنا هذا.





وأضاف في بيان له، أنه تم بالفعل إعداد وتنفيذ مادة الكتاب بعد حذف الأطباء والمستشفيات التي تم إنهاء التعاقد معها، وإضافة أطباء ومستشفيات ومعامل تحاليل ومراكز أشعة جديدة، مؤكدًا أنه تم تسليم مادة الكتاب والإعلانات الخاصة به، والبالغ إجمالها نحو 328 ألف جنيه، تمهيدًا لطبعه وتوزيعه على الأعضاء المشتركين عند تجديد اشتراكاتهم، والبالغ عددهم قرابة السبعة آلاف عضو.





وأكد "خراجة" أنه سبق ذلك إعداد دراسة متكاملة لمواجهة زيادة أسعار كشوف الأطباء وإجراء العمليات بالمستشفيات وكذلك أسعار معامل التحاليل ومراكز الأشعة ، والتى زادت بنسبة 50%، فيما توصلت الدراسة إلى زيادة حد استفادة العضو من 12 ألفاً إلى 18 ألف جنيه فى الحالات العادية ومن 20 ألفاً إلى 25 ألف جنيه فى الحالات الحرجة والعمليات ، وزيادة حد الاستفادة فى الأسنان من 400 جنيه إلى 900 جنيه للفرد ومن ألف جنيه إلى 3 آلاف جنيه للأسرة التى يزيد افرادها عن اثنين، مع زيادة كوبون الكشف عند الطبيب من 15 جنيهاً إلى 40 جنيهاً.





ونوه "خراجة" إلى أن هذه الزيادة تكلف النقابة نحو 1.5 مليون جنيه، مشدداً على انه لن يستفيد منها العضو وانما هى لمواجهة ارتفاع الأسعار فى مشروع العلاج فى المستشفيات ، قائلاً: "قدمت الدراسة إلى اجتماع مجلس النقابة فى أكتوبر 2017 ،لكن تم تأجيل النظر فيها عدة مرات لأسباب لا أعلمها فضلاً عن أنها لم توضع فى جدول أعمال اجتماعات المجلس اللاحقة ، إلا فى اجتماع المجلس بتاريخ 24 فبراير 2018 ، حيث وافق المجلس على الزيادة وصدر بها قرار تم توزيعه على كافة الإدارات بداخل النقابة".





وأوضح أنه فى مفاجأة من العيار الثقيل دارت مناقشات فى هيئة مكتب النقابة بعد خمسة أيام من صدور قرار الزيادة والعمل به، انتهت إلى طلب الهيئة من السكرتر العام قرار نسب الزيادة، لكنه رفض مهدداً بتقديم استقالته ثم انتهى الأمر إلى تعديل القرار بشكل لم يوافق عليه.





وذكر أنه فى الأجتماع الأخير للمجلس تنكر بعض الأعضاء لقرار الزيادة، ودعوا إلى مناقشته فى الاجتماع المقبل بالرغم من أن الزيادة موجودة فى التقرير السنوى لمجلس النقابة الذى تم توزيعه على الجمعية العمومية، ولم يتم الاكتفاء بذلك، بل تم سحب اختصاصات القائمين على مشروع العالج إلى هيئة المكتب دون إبداء أسباب



