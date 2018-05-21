خاص.. محمد يوسف يرد على أنباء مفاوضات الأهلي لخلافة "البدري"

رد محمد يوسف، نجم الأهلي السابق، على الأنباء التي تتحدث عن وجود مفاوضات مع مسئولي القلعة الحمراء، لتولي منصب المدير الفني خلفا لحسام البدري المستقيل.

وكان حسام البدري تقدم باستقالته من تدريب الأهلي، عقب الهزيمة من كمبالا سيتي الأوغندي بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال محمد يوسف في تصريحات خاصة لـ" الفجر الرياضي" : " لا توجد مفاوضات من مسئولي الأهلي لتولي منصب المدير الفني خلفا لحسام البدري ولم يتواصل معي أحد".

وكان يوسف أكد في وقت سابق، أنه في حال وصول عرض رسمي من الأهلي، فإنه سيوافق على الفور، حيث سبق وأن قاد القلعة الحمراء لتحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا 2013 وهو على رأس القيادة الفنية للأحمر.