الاعتداء على مسلم حتى الموت بعد ذبح بقرة فى الهند

تعرّض مسلم للضرب حتى الموت من قبل مجموعة قرويين فى الهند بزعم أنّه ذبح بقرة، وهو الأمر الذى يعتبر جريمة وفقاً للقوانين المحلية.





ووقع الحادث الشنيع فى قرية أمجارا بولاية مادهيا براديش مساء الخميس، حيث تهجّم القرويين على رجلين هما "رياز خان، وشاكيل مقبول" بعد رؤيتهما وهما يذبحان بقرة.





وتشير تقارير متضاربة إلى أنهما إمّا بقرة أو ثور، لكن ذبح أى منهما يعتبر جريمة بموجب قوانين الولاية، حيث قرّر السكان المحليون أن تؤخذ الأمور بأيديهم.





ووفقاً لشبكة "روسيا اليوم" أنّه تمّ الاعتداء على الرجلين بوحشية، ومات أحدهما فى الحال، بينما نُقل الأخر للمستشفى فى حالة حرجة، إلاّ أنّه يواجه قضية من قبل السلطات بتهمة قتل الماشية.





واعتقلت الشرطة 4 أشخاص على الأقل عقب إعدام الرجل المسلم، وقامت السلطات مؤخراً بتغليظ عقوبة السجن لذبح البقر إلى 7 سنوات وغرامة 5000 روبية.