صورة تكشف كيف احتفل الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده الـ 78
الإثنين 21/مايو/2018 - 12:59 ص
الفجر الفني
نشرت الفنانة هبة مجدي منذ دقائق، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور الشهير "إنستجرام" صورة من كواليس الاحتفال بعيد ميلاد الزعيم عادى إمام الـ 78.
وعلقت مجدي، على الصورة قائلة: "كل سنة وإنت طيب يا زعيم عقبال مليون سنة يا أستاذ عادل".
ولاقت الصورة إعجاب جمهوري الزعيم وهبة مجدي، وقاموا بمشاركتها على نطاق واسع.
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