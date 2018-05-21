صلاح محسن: لا ألتفت للانتقادات وأتمنى الفوز بدوري أبطال إفريقيا

أعرب صلاح محسن مهاجم النادي الأهلي عن سعادته بالفوز على المصري وتسجيل هدف في مباراة اليوم بالدوري الممتاز.

وقال صلاح عبر قناة "أون سبورت" :"سعيد بالهدف في مرمى المصري وأشكر اللاعبين على المستوى الذي ظهروا به أمام المصري".

وتابع:" لا ألتفت للانتقادات التي توجه لي منذ الانضمام للنادي الأهلي وتركيزي في الملعب فقط".

وأوضح أنه يتمنى الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم مع الأهلي.