صلاح محسن: لا ألتفت للانتقادات وأتمنى الفوز بدوري أبطال إفريقيا
الإثنين 21/مايو/2018 - 12:58 ص
عمرو مصطفى
أعرب صلاح محسن مهاجم النادي الأهلي عن سعادته بالفوز على المصري وتسجيل هدف في مباراة اليوم بالدوري الممتاز.
وقال صلاح عبر قناة "أون سبورت" :"سعيد بالهدف
في مرمى المصري وأشكر اللاعبين على المستوى الذي ظهروا به أمام المصري".
وتابع:" لا ألتفت للانتقادات التي توجه لي منذ الانضمام
للنادي الأهلي وتركيزي في الملعب فقط".
وأوضح أنه يتمنى الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم
مع الأهلي.
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