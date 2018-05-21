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صلاح محسن: لا ألتفت للانتقادات وأتمنى الفوز بدوري أبطال إفريقيا

الإثنين 21/مايو/2018 - 12:58 ص
صلاح محسن: لا ألتفت للانتقادات وأتمنى الفوز بدوري أبطال إفريقيا
صلاح محسن
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عمرو مصطفى
 

أعرب صلاح محسن مهاجم النادي الأهلي عن سعادته بالفوز على المصري وتسجيل هدف في مباراة اليوم بالدوري الممتاز.

 

وقال صلاح عبر قناة "أون سبورت" :"سعيد بالهدف في مرمى المصري وأشكر اللاعبين على المستوى الذي ظهروا به أمام المصري".

 

وتابع:" لا ألتفت للانتقادات التي توجه لي منذ الانضمام للنادي الأهلي وتركيزي في الملعب فقط".

 

وأوضح أنه يتمنى الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم مع الأهلي.

 

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