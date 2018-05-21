نجم الأهلي للجماهير: القلعة الحمراء تمرض ولا تموت

وجه باسم علي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة إلى جماهير القلعة الحمراء، وذلك عقب فوز فريقه على المصري البورسعيدي بهدفين نظفين في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال باسم في تصريحات له: "أوجه رسالة لجماهير النادي الأهلي "الأهلي يمرض ولا يموت" والفريق حقق بطولتين في موسم واحد، مشيرا إلى أن بطولة الكأس من الممكن أن يتوج بها أي فريق مثلما هو مشاع في العالم".

وأضاف: "أطمئن الجماهير على الفريق، وأطالبهم بأن لا يصيبهم القلق على الفريق، والقادم أفضل إن شاء الله".

وعن فوز فريقه على المصري قال "كان من المهم أن نحقق الفوز، وحصد الثلاث نقاط لكي ننهي الموسم بأفضل صورة".

وتابع: "أشكر اللاعبين الرجال على ما قدموه طوال اللقاء، وخروجهم بالمباراة إلى بر الأمان".

وأتم حديثه موجها رسالة لحسام البدري قائلا: "أشكر الكابتن حسام البدري على ما قدمه مع الفريق طوال الفترة الماضية، وأقول له بأن هذه هي كرة القدم وأتمنى له التوفيق فيما هو قادم".