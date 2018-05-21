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باسم علي يكشف تفاصيل إصابته ويوجه رسالة للبدري

الإثنين 21/مايو/2018 - 12:50 ص
باسم علي يكشف تفاصيل إصابته ويوجه رسالة للبدري
باسم علي
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أحمد جمال وعلي نبوي
 

أبدى باسم علي ظهير أيمن الأهلي رضاه التام بعد الإصابة التي تعرض لها خلال لقاء المصري البورسعيدي فى ختام مسابقة الدوري العام.

 

وقال باسم عقب المباراة:" الحمد لله وقدر الله وما شاء فعل، وهذا ابتلاء من المولى عز وجل، وكله قدر ونصيب".

 

وأضاف:" لا أعلم سبب الإصابة، والحمد لله على كل شئ".

 

وزاد:" أنكل القدم التوى خلال اللقاء، وردت الإصابة فى ركبتي، والحمد لله أنها جاءت فى المباراة الأخيرة، وقد أغيب لفترة وسأخضع للعلاج خلال فترة الراحة".

 

وأردف:" سعيد بالفوز الذي تحقق على فريق صعب، وكان هدفنا النقاط الثلاث، وإسعاد الجماهير بعد الخسائر الأخيرة".

 

واستطرد:" بطولة الكأس فى العالم كلها مفاجآت، ونشكر الكابتن حسام البدري على مجهوده معنا، والفريق توج ببطولتين هذا الموسم بالدوري والسوبر".

 

وأكمل باسم:" سنحصل على راحة وهناك تغيير سيكون فى الفريق، أتمنى أن نعود بشكل أفضل فى بداية الموسم الجديد".

 

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