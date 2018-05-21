باسم علي يكشف تفاصيل إصابته ويوجه رسالة للبدري
أبدى باسم علي ظهير أيمن الأهلي رضاه التام بعد الإصابة التي تعرض لها خلال لقاء المصري البورسعيدي فى ختام مسابقة الدوري العام.
وقال باسم عقب المباراة:" الحمد لله وقدر الله وما شاء
فعل، وهذا ابتلاء من المولى عز وجل، وكله قدر ونصيب".
وأضاف:" لا أعلم سبب الإصابة، والحمد لله على كل شئ".
وزاد:" أنكل القدم التوى خلال اللقاء، وردت الإصابة
فى ركبتي، والحمد لله أنها جاءت فى المباراة الأخيرة، وقد أغيب لفترة وسأخضع للعلاج
خلال فترة الراحة".
وأردف:" سعيد بالفوز الذي تحقق على فريق صعب، وكان هدفنا
النقاط الثلاث، وإسعاد الجماهير بعد الخسائر الأخيرة".
واستطرد:" بطولة الكأس فى العالم كلها مفاجآت، ونشكر
الكابتن حسام البدري على مجهوده معنا، والفريق توج ببطولتين هذا الموسم بالدوري والسوبر".
وأكمل باسم:" سنحصل على راحة وهناك تغيير سيكون فى الفريق،
أتمنى أن نعود بشكل أفضل فى بداية الموسم الجديد".