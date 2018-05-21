رسميا.. "ميسي" يحسم لقب الحذاء الذهبي و"صلاح" في الوصافة

حسم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لقب جائزة الحذاء الذهبي، بعد تصدره هدافي الدوريات الأوروبية، بعد انتهاء جميع البطولات المحلية في أوروبا.

ويتم حسم جائزة الحذاء الذهبى لأفضل هداف في أوروبا كل عام من خلال ضرب عدد الأهداف في عدد نقاط 2 أو 1.5 أو 1 وفقًا لمستوى الدوري الذي يلعب به اللاعب.

ويرصد لكم " الفجر الرياضي " ترتيب اللاعبين الذي كانوا يتنافسون على الحذاء الذهبي ومستويات الدوريات الكبرى لاحتساب عدد النقاط.

- عدد النقاط في كل دوري:-

الدورى الإيطالي (2)، الدوري الإسبانى (2)، الدورى الإنجليزى (2)، الدورى الألمانى (2)، الدورى الفرنسى (2)، الدورى الهولندى (1.5)، الدورى البلجيكى (1.5)، الدورى البلغارى (1.5)، الدورى السويسرى (1.5)، الدورى الأسكتلندى (1.5)، والدورى البرتغالى (1.5).

أبرز المنافسين على لقب الحذاء الذهبي:-

- يتصدر اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة الإسباني، قائمة المنافسة علي لقب الحذاء الذهبي برصيد 34 هدفا، أي يساوي 68 نقطة.

- ويأتي محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، في المركز الثاني برصيد 32 هدفا، أي يساوي 64 نقطة.

ويحتل المهاجم الإنجليزي هاري كين لاعب نادي توتنهام هوتسبير، المركز الثالث برصيد 30 هدفا، أي يساوي 60 نقطة.

- ويحل روبرت ليفاندوفسكي مهاجم نادي بايرن ميونخ الألماني، وتشيرو إيموبيلي لاعب نادي لاتسيو الإيطالي، وماورو إيكاردي مهاجم نادي إنتر ميلان الإيطالي، في المركز الرابع برصيد 29 هدفا، أي يعادل 58 نقطة.

- ويأتي ايدسون كافاني مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في المركز الخامس برصيد 28 هدفا، وما يساوي 56 نقطة.

- ويحتل اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، المركز السادس برصيد 26 هدفا، أي يساوي 52 نقطة.

- ويحل لويس سواريز مهاجم نادي برشلونة الإسباني، في المركز السابع برصيد 24 هدفا، أي يساوي 46 نقطة.