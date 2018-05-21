شقيق تيم حسن يأخذ بالثأر من مقتل والدهم في "الهيبة العودة"





مسلسل الهيبة حقق نجاحًا كبيرًا في جزئه الأول، ويعتمد في هذا الجزء على الفلاش باك لمعرفة الأسباب التي بنيت عليها أحداث الجزء الأول والصراع والقسوة التي وصل إليها جبل شيخ الجبل، ويشارك في بطولته الفنانة نيكول سابا وإخراج سامر البرقاوي.

وبينما يجمع جبل رجال العائلة بأكملها بالأسلحة للذهاب لمنزل السعيد، يفاجأ بعودة شقيقه عادل ممسكًا بمطرقة عليها دماء في يديه ليخبرهم بأنه أخذ بثأرهم وقتل سليمان.