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شقيق تيم حسن يأخذ بالثأر من مقتل والدهم في "الهيبة العودة"

الإثنين 21/مايو/2018 - 12:42 ص
شقيق تيم حسن يأخذ بالثأر من مقتل والدهم في الهيبة العودة
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شيماء احمد
 

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل "الهيبة العودة"، تخطيط جبل شيخ الجبل "تيم حسن" للأخذ بثأر والده الشيخ سلطان، حيث رفض تقبل العزاء لحين قتل سليمان السعيد الذي دبر مقتل والده.

وبينما يجمع جبل رجال العائلة بأكملها بالأسلحة للذهاب لمنزل السعيد، يفاجأ بعودة شقيقه عادل ممسكًا بمطرقة عليها دماء في يديه ليخبرهم بأنه أخذ بثأرهم وقتل سليمان.

مسلسل الهيبة حقق نجاحًا كبيرًا في جزئه الأول، ويعتمد في هذا الجزء على الفلاش باك لمعرفة الأسباب التي بنيت عليها أحداث الجزء الأول والصراع والقسوة التي وصل إليها جبل شيخ الجبل، ويشارك في بطولته الفنانة نيكول سابا وإخراج سامر البرقاوي.


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