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عماد موسى يرحل عن الجهاز المعاون لمركز شباب تلا

الإثنين 21/مايو/2018 - 12:40 ص
عماد موسى يرحل عن الجهاز المعاون لمركز شباب تلا
عماد موسى
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مصطفى الجندي
 

رحل عماد موسى المدرب العام لفريق مركز شباب تلا، عقب الصعود إلى دوري الممتاز "ب" بعدما قضى ثلاثة مواسم متتالية في الفريق التلاوي.

 

وبدأ موسى المهمة مع تلا قبل ثلاث سنوات، ونجح في قيادة الفريق للبقاء بالقسم الثاني، كما شارك في الجهاز المعاون في صعود تلا للترقي، والقسم الثاني.

 

وسبق لموسى العمل في تدريب كفر عشما والصعود مع فريق السلام لدورة الترقي بالقسم الرابع.

 

المزيد عن: عماد موسى رياضة تلا الصعود الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
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