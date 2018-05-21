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نائب يطالب بوضع إسكان اجتماعي في العاصمة الجديدة

الإثنين 21/مايو/2018 - 07:18 ص
نائب يطالب بوضع إسكان اجتماعي في العاصمة الجديدة
النائب أمين مسعود
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نعيم يوسف
 
قال النائب أمين مسعود، عضو إسكان مجلس النواب، إن أكثر من 20 بنكا حجزوا أراضي مقرات دائمة لهم في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف "مسعود"، في لقاء مع قناة LTC الفضائية، الأحد، أن حي المال والأعمال بالعاصمة حصل على تصريح من القوات المسلحة أن تكون ارتفاع المباني فيه 400 متر، وستكون به ناطحات سحاب مثل دبي والدول المتقدمة.

وتابع عضو مجلس النواب، أن أجمالي العاصمة الإدارية الجديدة 170 ألف فدان، وهي تماثل مساحة دولة سنغافورة، وحوالي أربع أضعاف العاصمة الأمريكية.

وناشد وزير الإسكان، بوجود إسكان اجتماعي في العاصمة الإدارية الجديدة، حتى لا تظهر عشوائيات حولها.
المزيد عن: وزير الإسكان نائب مجلس النواب النائب أمين مسعود العاصمة الإدارية
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