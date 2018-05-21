أبرز أخبار التوك شو الأحد 20/5/2018: عودة محمد الحايس وإعلان عمرو خالد
الإثنين 21/مايو/2018 - 03:28 ص
أمنية فوزي - ندى محمد - داليا الحسين - نعيم يوسف - جهاد جمال - كساب أحمد
تناولت برامج "التوك شو" مساء الأحد، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليك أبرزها.
القليوبي: مصر تسير في طريق تحقيق معادلة الطاقة المعتدلة
أكد جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن الدولة المصرية تعمل على تحقيق المعادلة المتوازنة منذ 2014 وحتى الوقت الحالي بالاعتماد على المصادر المتعددة للطاقة.
تعرف على شروط صيام الأم المرضعة حفاظا على صحتها (فيديو)
قال الدكتور أحمد صبري، خبير التغذية، إن صيام الأم المرضعة يتوقف على عدة نقاط، أولها ألا يكون الطفل في شهور عمره الأولى لكونه يحتاج رضاعة طوال اليوم بما يؤثر على صحة الأم ومن الممكن الطفل أيضا.
برلماني: العاصمة الإدارية استوعبت 5 مليون عامل عائدًا من ليبيا والعراق
قال النائب أمين مسعود، عضو إسكان مجلس النواب، إن هناك 5 مليون عامل من العمالة المصرية العائدة من ليبيا والعراق استوعبتهم العاصمة الجديدة.
ملكة زرار عن إعلان عمرو خالد للدواجن: "إنت معاك فلوس تسد بها عين الشمس"
انتقدت الدكتورة ملكة زرار، أستاذ الفقة المقارن، الداعية الإسلامي عمرو خالد، على تقديمه إعلان "للدواجن" قائلة: أنت معاك فلوس تسد بها عين الشمس".
أحمد عمادالدين يكشف تفاصيل اجتماع وزراء الصحة العرب في جنيف
أكد الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، أن اجتماعات وزراء الصحة العرب في جنيف هامة، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة دواء؛ مسئولة عن التسجيل العربي للدواء، حتى يتم تصديره، وتداوله في الدول العربية.
بسمة وهبة تخرج إلى فاصل اضطراري بعد بكاء "أمينة" على الهواء
بكت الفنانة أمينة، ممثلة ومطربة مصرية، على الهواء، أثناء حديثها عن مدير أعمالها الراحل، وطلبت الإعلامية بسمة وهبة، من فريق البرنامج، الخروج إلى فاصل إعلاني، بعد بكاء الفنانة "أمينة".
شاهد.. طفل عمره 12 عامًا يتزوج من امرأة عمرها 33 عامًا
عرض الإعلامي وائل الإبراشي، فيديو لزواج طفل سوري لم يتجاوز عمره 12 عامًا من عروسة عمرها 33 عامًا.
مرتضى منصور لـ رامز جلال: "لو استضافتني مش هرجعك مصر"
أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن رامز لن يجرؤ عن استضافته في برامجه، متابعًا: "رامز عارف لو عمل معايا كده مش هيرجع مصر"
محمد الحايس بعد عودته من رحلة العلاج: "هرجع للخدمة تاني" (فيديو)
قال النقيب محمد الحايس أحد أبطال معركة الواحات، إنه عاد لمصر بعد انتهاء فترة علاجه في الخارج، مشيرًا إلى أن فترة علاجه كانت شاقة وسيعود مرة آخرى لخدمته.
"الإبراشي" عن إعلان عمرو خالد: الإسلام أكبر من أن يُختزل في فرخة (فيديو)
علق الإعلامي وائل الإبراشي، على إعلان الداعية عمرو خالد للدجاج، قائلًا: " الإسلام أكبر من أن يختزل في الدعاية لفرخة أو لأي حاجة تانية".
تناولت برامج "التوك شو" مساء الأحد، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليك أبرزها.
القليوبي: مصر تسير في طريق تحقيق معادلة الطاقة المعتدلة
أكد جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن الدولة المصرية تعمل على تحقيق المعادلة المتوازنة منذ 2014 وحتى الوقت الحالي بالاعتماد على المصادر المتعددة للطاقة.
تعرف على شروط صيام الأم المرضعة حفاظا على صحتها (فيديو)
قال الدكتور أحمد صبري، خبير التغذية، إن صيام الأم المرضعة يتوقف على عدة نقاط، أولها ألا يكون الطفل في شهور عمره الأولى لكونه يحتاج رضاعة طوال اليوم بما يؤثر على صحة الأم ومن الممكن الطفل أيضا.
برلماني: العاصمة الإدارية استوعبت 5 مليون عامل عائدًا من ليبيا والعراق
قال النائب أمين مسعود، عضو إسكان مجلس النواب، إن هناك 5 مليون عامل من العمالة المصرية العائدة من ليبيا والعراق استوعبتهم العاصمة الجديدة.
ملكة زرار عن إعلان عمرو خالد للدواجن: "إنت معاك فلوس تسد بها عين الشمس"
انتقدت الدكتورة ملكة زرار، أستاذ الفقة المقارن، الداعية الإسلامي عمرو خالد، على تقديمه إعلان "للدواجن" قائلة: أنت معاك فلوس تسد بها عين الشمس".
أحمد عمادالدين يكشف تفاصيل اجتماع وزراء الصحة العرب في جنيف
أكد الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، أن اجتماعات وزراء الصحة العرب في جنيف هامة، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة دواء؛ مسئولة عن التسجيل العربي للدواء، حتى يتم تصديره، وتداوله في الدول العربية.
بسمة وهبة تخرج إلى فاصل اضطراري بعد بكاء "أمينة" على الهواء
بكت الفنانة أمينة، ممثلة ومطربة مصرية، على الهواء، أثناء حديثها عن مدير أعمالها الراحل، وطلبت الإعلامية بسمة وهبة، من فريق البرنامج، الخروج إلى فاصل إعلاني، بعد بكاء الفنانة "أمينة".
شاهد.. طفل عمره 12 عامًا يتزوج من امرأة عمرها 33 عامًا
عرض الإعلامي وائل الإبراشي، فيديو لزواج طفل سوري لم يتجاوز عمره 12 عامًا من عروسة عمرها 33 عامًا.
مرتضى منصور لـ رامز جلال: "لو استضافتني مش هرجعك مصر"
أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن رامز لن يجرؤ عن استضافته في برامجه، متابعًا: "رامز عارف لو عمل معايا كده مش هيرجع مصر"
محمد الحايس بعد عودته من رحلة العلاج: "هرجع للخدمة تاني" (فيديو)
قال النقيب محمد الحايس أحد أبطال معركة الواحات، إنه عاد لمصر بعد انتهاء فترة علاجه في الخارج، مشيرًا إلى أن فترة علاجه كانت شاقة وسيعود مرة آخرى لخدمته.
"الإبراشي" عن إعلان عمرو خالد: الإسلام أكبر من أن يُختزل في فرخة (فيديو)
علق الإعلامي وائل الإبراشي، على إعلان الداعية عمرو خالد للدجاج، قائلًا: " الإسلام أكبر من أن يختزل في الدعاية لفرخة أو لأي حاجة تانية".
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